Adana Kız Lisesi'nde Eğitim-İş üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına tepki

Ülkenin en köklü liselerinden olan Adana Kız Lisesi'nde son dönemde Eğitim-İş üyesi üç idareci eğitimcinin görevlerinden uzaklaştırılmasına, sendika bugün bir basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Eğitim Bir Sen, AKP İlçe Teşkilatı, Okul Müdürü arasındaki ilişkilere dikkat çekilen açıklamada, Eğitim-İş üyelerinin 'fetövari' taktiklerle usulsüz şekilde görevlerinden uzaklaştırıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Önünde bulunduğumuz Adana Kız Lisesi, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaret ettiği ve ülkemizin tarihi 100 lisesinden biridir.

Okul Pansiyonunda kalan öğrencilerin baskı altında tutuldukları, mevzuata uygun olmayan usulsüz uygulamaların olduğu bilgisinin, sendikamıza gelmesi üzerine 2022’nin Haziran ayında İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yaşar KOÇAK ile görüşerek, Eğitim İş Adana 2 Nolu Şube olarak yazılı müracaatta bulunduk ve mevzuata uygun olmayan konuların araştırılmasını talep ettik.

Yazılı müracaatımızdan sonra okul idarecisi 3 sendika üyemiz, iş yeri temsilcimiz ve üyelerimize okul müdürü tarafından mobbing uygulanmaya başlanmıştır. Bu 3 idareci arkadaşımız ve iş yeri temsilcimizle ilgili Fetö’vari taktiklerle isimsiz bir şikayet mektubu ve cd düzenlenerek, hukuksuz bir şekilde elde edildiğini düşündüğümüz mektup ve cd içindeki belgeler gerekçe gösterilerek üyelerimiz hakkında soruşturma açılmıştır. Sonrasında bu 3 idareci arkadaşımız okuldaki görevlerinden 7 Kasım tarihinde apar topar uzaklaştırılmıştır.

Eğer arkadaşlarımız soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırıldıysa hakkında inceleme yapılan pansiyon müdür yardımcısı ve okul müdürü neden hala görevinin başındadır?

Pansiyon işleyişiyle, sendika üyemiz 3 idareci arkadaşımız ve işyeri temsilcimizle ilgili incelemeyi aynı müfettişler yürütmektedir.

İncelemeyi yürüten müfettişlerin başından itibaren yanlı davrandıkları, hakkaniyetli olmadıkları yönünde iddialar vardır.

İncelemeyi yürüten müfettişlerin değiştirilmesini ve incelemenin Bakanlık Müfettişlerince yapılmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden talep etmemize rağmen talebimiz kabul görmemiştir. Aynı müfettişlerin incelemeyi yürütmeye devam ettikleri görülmektedir.

Müfettişler sendikamızın bu talebinden sonra, “kendilerini şikayet ettiğimizi” dile getirerek yanlı davranmış ve sendika üyelerimizin ifadelerini alırken bu tavırlarını açıkça belli etmişlerdir. Ayrıca Eğitim Bir Sen’in ve AK Parti İlçe Yönetiminin, bahsi geçen sendikanın üyesi olan pansiyon müdür yardımcısı ve okul müdürüne bir şey olmaması için sürekli temaslarda bulundukları sendikamıza iletilen bilgiler arasındadır.

Bu incelemenin tarafsız yapılmadığı, siyasileştirildiği Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından da bilinmektedir.

Öğrenci ve öğretmen ifadelerinin inceleme usul ve esaslarına uygun alınmadığını düşünüyoruz. Öğrenci ve öğretmenler baskı altına alınarak ve yönlendirme yapılarak özgürce ifade vermeleri ve doğruların açığa çıkması engellenmiş olup, alınan ifadelerin kendi istedikleri şekilde tutanaklara geçirilmesini sağlamışlardır.

Ayrıca üyelerimiz hedef gösterilerek tanık ifadeleri alınmaya çalışılmaktadır. Belgeler ve deliller bizzat okul müdürlüğü tarafından gizlenmekte, kasıtlı olarak incelemeyi yürüten müfettişlere eksik verilmektedir.

Gerçeği yansıtmayan belge düzenleyerek incelemenin seyrini değiştirmeye çalışmaktadır.

Okul müdürünün, yönetmeliklere uygun olmayan bir şekilde hareket ettiği, devleti zarara uğrattığı bilgileri tarafımıza iletilen bilgiler arasında bulunmaktadır. Bu iddiaların araştırılmasını istemeye devam edeceğiz ve takipçisi olacağız. Bütün bu usulsüz uygulama ve keyfi yönetim anlayışının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz.

İncelemeye konu olan olaylardaki gerçeklerin ortaya çıkmaması, manipüle edilmesi, asıl suçların üzerini örtmek ve suç işleyenleri korumak için 3 idarecimizin görev yerlerinin değiştirildiğini düşünüyoruz.

İdarecilerimiz görev yerleri değiştirildikten sonra okul müdürü, müdür yardımcısı ve rehber öğretmen, iki müfettişle birlikte görev yerleri değiştirilen idarecilerimizin odalarına girdikleri, perdeleri kapatıp, kapıyı kilitleyip saatlerce dosyaları-belgeleri birlikte inceledikleri öğretmenler tarafından görülmüş ve bu konuda duyulan rahatsızlık sendikamıza iletilmiştir.

Böyle bir inceleme ve soruşturma yöntemi olamaz. Okul müdür ve müdür yardımcısının okulun rehber öğretmeni ile yakın arkadaş olduklarını bilmekteyiz. Bu nedenle okulda başka rehber öğretmenler de bulunmasına rağmen öğrencilerin ifadeleri alınırken sadece bu rehber öğretmenin sürekli müfettişlerin yanında olması ve ifadelerin bu rehber öğretmenin odasında alınması yürütülen incelemenin yanlı olduğunun bir diğer göstergesidir.

Ayrıca müfettişlerin adı geçen kişilerle samimi ilişkiler içinde olduğu, bu kişilerin sanki müfettişlerin yardımcısı gibi hareket ettiği yine sendikamıza gelen bilgiler arasındadır.

Bu durum son derece rahatsızlık vericidir. Belgelerin karartılma, yok edilme, sahte belgeler düzenlenme ihtimali vardır. Okul kamera kayıtlarının 07.11.2022 tarihinden itibaren yedeklenip saklanmasını talep ediyoruz. Görev yerleri değiştirilen idarecilerimiz öğrencileri tarafından sevilen, velilerin güvenini kazanmış saygı duyulan 3 idareci üyemize sahip çıkacağız.

Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Asıl suçlular, hata yapanlar görevlerinde kalırken, bunları tespit edenlerin sanki suçluymuş gibi okuldan gönderilmesi üyelerimize yönelik bir itibar suikastidir. Bu konunun peşini bırakmayacağız.

Elimizde incelemeyi yürüten müfettişlerin taraflı davrandıklarını gösteren birçok bilgi ve belge vardır.

İncelemeye ilişkin konular sendikamızca yazılı olarak bildirilmesine rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın gerekli önlemleri almadıklarına üzülerek şahit olmaktayız. İncelemenin Bakanlık Müfettişlerince yapılması talebimizi yineliyoruz. Bu hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğimizi, üyelerimize sahip çıkacağımızı ve bu inceleme sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."