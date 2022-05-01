Adana Demirspor taraftarlarından protesto: 'İşçiyi satanlar 1 Mayıs'tan defolsun'

Adana Seyhan Belediyesi işçilerinin toplu sözleşme sürecinde işçilerin grev kararı almasına rağmen onların taleplerini hiçe sayarak belediye yönetimiyle sözleşme imzalayan Genel-İş Sendikası Şube Başkanı'nın 1 Mayıs kürsüsünde konuşma yapması Adana Demirspor taraftarlarının tepkisini çekti.

Adana'da 1 Mayıs önceki yıllarda olduğu gibi yine Uğur Mumcu Meydanı'nda kutlandı. Kasım Gülek Köprüsü'nden başlayan yürüyüş sonrası kitlenin alana girmesiyle emek mücadelesinde yaşamını yitirenler adına saygı duruşuyla başlayan mitingde Adana 1 Mayıs Tertip Komitesi adına Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu'nun konuşma yapması Adana Demirspor taraftar grubu tarafından protesto edildi.

"İşçiyi satanlar 1 Mayıs'tan defolsun", "Herkes unutur Şimşek unutmaz, işçiyi satandan devrimci olmaz", "Halkın takımı işçinin yanında", "Zafer direnen Seyhan işçisinin olacak" sloganları atan taraftarlar Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yönetimden yana tavır aldığını dile getirdikleri sendika başkanını ve tertip komitesini protesto ettiler.



