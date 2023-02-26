Adana Demirspor taraftarının yumruklu pankartına engelleme

Bugün Adana Demirspor taraftarının, takımlarının Ümraniye deplasmanındaki maçta deplasman tribününe asmak istediği Şimşekler Grubu pankartı, pankartta yumruk olduğu için engellemeye maruz kaldı.

Yıllardır kullandıkları ve grubun simgesi olan yumruğa polisin izin vermemesi üzerine pankartı yarım asmak zorunda kalan Şimşekler Grubu bir açıklama yayımlayarak duruma tepki gösterdi.

Şimşekler Grubu'nun yaptığı açıklama şöyle: "Şimşekler Grubu pankartının yumruk kısmına izin verilmemiş. Her stadda buna müsade edilirken ne değişti de korkuya kapıldınız! Siz de biliyorsunuz bunun cevabını... VAROLSUN ŞİMŞEKLER GRUBU!"

Dün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında Fenerbahçe taraftarları hükümeti istifaya çağıran tezahüratlar yapmıştı.