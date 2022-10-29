'Adalet'te sakal dönemi başlıyor

Danıştay, kamudaki kılık kıyafet yönetmeliğinde yer alan, “her gün tıraş olunacağı, sakal bırakılamayacağına” dair hükmü iptal etmişti. Danıştay’ın aldığı bu karar mevzuata da işlendi. Böylece memurların sakal bırakması serbest hale geldi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nda yapılan kurum idari kurul toplantısına yetkili sendika olarak Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen katıldı.

Sendika bu toplantıda “Danıştay’ın, erkek memurların sakal bırakmasına izin veren kararının gereğinin yapılmasını” istedi.