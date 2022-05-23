Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: Genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapılacak ilk seçimlerde katılma yeterliliğine sahip olan parti sayısını 27 olarak belirledi. Bu partiler arasında genel başkanlığını Prof. Dr. Vecdet Öz’ün yürüttüğü Adalet Partisi (AP) de yer aldı.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Adalet Partisi, bu hafta içerisinde yeni bir genel merkeze de taşınacak. Geçtiğimiz aylarda eski başbakanlardan Tansu Çiller’in kendisini arayarak partiyi devretmesini talep ettiğini açıklayan AP Genel Başkanı Öz, bu teklifi reddetmesinin ardından AK Parti ve MHP’li isimlerden, “Bırakın bu işi, vazgeçin” diye tehdit telefonları aldığını söyledi.