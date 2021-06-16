Adalet nöbeti sürüyor: #umutasesol

#adalet Nöbetinin 5. Çarşambasında Mimarlar odası Ankara Şube Başkanı Değerli @tez_candan Umutun ailesini nöbet yerinde ziyaret etti. Değerli desteği için kendisine teşekkür ediyoruz...

Bisikletli ölümler son bulsun...

Cezalar caydırıcı olsun...#umutasesol pic.twitter.com/bj9xyssbqF