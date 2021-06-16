Adalet nöbeti sürüyor: #umutasesol

Alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Umut Gündüz'ün ailesinin adalet nöbeti sürüyor.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki sporcu Umut Gündüz'ün ailesinin başlattığı adalet nöbeti 5. haftasına girdi.

Umut'un anne ve babası saat 12.00'de Adalet Bakanlığı önünde buluşurken, bugünkü nöbete Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da destek verdi.

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