Adalet nöbeti sürüyor: #umutasesol

Geçtiğimiz yıl alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki sporcu Umut Gündüz'ün ailesinin başlattığı adalet nöbeti 5. haftasına girdi.
Umut'un anne ve babası saat 12.00'de Adalet Bakanlığı önünde buluşurken, bugünkü nöbete Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da destek verdi.
#adalet Nöbetinin 5. Çarşambasında Mimarlar odası Ankara Şube Başkanı Değerli @tez_candan Umutun ailesini nöbet yerinde ziyaret etti. Değerli desteği için kendisine teşekkür ediyoruz...— Umut'A SESOL (@umutasesol) June 16, 2021
Bisikletli ölümler son bulsun...
Cezalar caydırıcı olsun...#umutasesol pic.twitter.com/bj9xyssbqF