Adalet Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin bir genelge yayımlandı.
Genelgede 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılabileceği belirtildi.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı'ndan bayram için açık görüş genelgesi
Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.
Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin bir genelge yayımlandı.
Genelgede 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılabileceği belirtildi.