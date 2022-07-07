Adalet Bakanlığı'ndan bayram için açık görüş genelgesi

Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin bir genelge yayımlandı.

Genelgede 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılabileceği belirtildi.

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