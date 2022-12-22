Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara 'cinsel istismar' genelgesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "kadına yönelik şiddet ile çocuk istismarı suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine" ilişkin bir genelge yayımladı.

Bakan Bozdağ tarafından başsavcılıklara gönderilen genelgede, "kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin şekilde yürütülmesinin önem taşıdığı" belirtildi.

Genelgede "kadın ve çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlarla ilgili soruşturmalar konusunda, dosyaya bakan Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi" istendi.

Genelgede "Cumhuriyet başsavcılarınca, bu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek, etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği" ifade edildi.

'Bakanlığa bilgi iletin'

Ayrıca genelgede, "Adalet Bakanlığının, ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi" istendi. (AA)