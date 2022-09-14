Adalet Bakanlığı tutuklu gazeteci sayısını açıklamadı: 'Kamuoyunu ilgilendirmeyen bilgi'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Eylül 2022 tarihi itibariyle mesleğini gazeteci olarak bildiren kaç tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır” sorusu yöneltildi.

Mezopotamya'nın haberine göre; Adalet Bakanlığı, söz konusu soruya “kamuoyunu ilgilendirmeyen bilgi” yanıtını verdi. Bakanlık, yanıtında tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısını açıklamadı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri’nden gelen yanıtta, şu ifadeler yer aldı:

“Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.”