Adalet Bakanı'ndan TTB açıklaması: 'Bu yargısal bir karar'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. Davanın dün görülen karar duruşmasında, 11 kişilik TTB Merkez Konsey üyesi görevden alındı.

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada,"Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu savunan Tunç, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

'Fatih Terim Fonu’ vurgunu

Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava da soruldu.

Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta görüleceğini belirterek, “Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklanmıştı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alınmıştı.

Hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar vermişti.