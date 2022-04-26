Adalet Bakanı'ndan ABD'ye Gezi tepkisi: Onlar kendi işine baksın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Davası sonrası çıkan kararla ilgili açıklamalar yaptı.

"Cumhurbaşkanı ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum" diyen Bozdağ, "Buradan herkesi hukuk devletinin asgari kurallarına saygı duymaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Bozdağ, "Bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Kılıçdaroğlu bir tweet atarak tavsiye ve telkinde bulunmuştu. Bunlar doğru değil. Bir yandan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı diyeceksiniz öte yandan yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" ifadesini kullandı.

ABD ve Almanya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin içişlerine karışma hakkı yoktur" dedi.

Bozdağ şöyle devam etti:

"Türk yargısı bağımsızdır ve Türk milleti adına karar verir. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar.

Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez. Türk yargısı başka ülkelerin yöneticilerinin değerlendirmelerine göre karar vermez. Hakim ve savcılar üzerine baskı kurulması kabul edilemez."