Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "başörtüsü teklifi"yle ilgili açıklama yaptı.
Bozdağ, "Başörtüsü teklifi yakında TBMM'de. Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adalet Bakanı: Muhalefet başörtüsü teklifine katkı vermeyeceğini söyledi
Adalet Bakanı Bozdağ, 'Başörtüsü teklifi yakında TBMM'de. Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi' dedi.
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "başörtüsü teklifi"yle ilgili açıklama yaptı.
Bozdağ, "Başörtüsü teklifi yakında TBMM'de. Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi" dedi.