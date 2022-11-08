Adalet Bakanı: Muhalefet başörtüsü teklifine katkı vermeyeceğini söyledi

Adalet Bakanı Bozdağ, 'Başörtüsü teklifi yakında TBMM'de. Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi' dedi.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "başörtüsü teklifi"yle ilgili açıklama yaptı.  

Bozdağ, "Başörtüsü teklifi yakında TBMM'de. Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi" dedi.