Adalet Bakanı: Kadın hakları için köklü mevzuat değişiklikleri yapıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ev İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın bütçeleri görüşülüyor.

Görüşmeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın sunuşuyla başladı. Bekir Bozdağ, “Son 20 yılda, kadın haklarının etkin korunması için köklü mevzuat değişiklikleri yapılmış ve kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. 2002 yılından önce bulunmayan birçok uygulama sistemimize kazandırılmıştır” dedi.

Bozdağ, özetle şunları söyledi:

"Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetlerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasında bulunan herkese, hak ihlalinin tespiti ve hak ihlali kararı almak için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunma hakkı tanıyarak temel hak ve hürriyetler için yeni ve güçlü bir anayasal ve yargısal güvence oluşturduk.

İşkence suçlarında zamanaşımını, cezaların para cezasına çevrilmesini ve ertelenmesini ve soruşturma için gerekli olan mülki idare amirinin iznini kaldırdık. Ayrıca işkence suçunun cezasının alt ve üst sınırlarını artırdık. ‘İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans’ politikası bugüne kadar tavizsiz uygulanmıştır, bundan sonra da tavizsiz uygulanmaya devam edecektir.

'Son 20 yılda kadın haklarının etkin korunması için köklü mevzuat değişiklikleri yapıldı'

Son 20 yılda, kadın haklarının etkin korunması için köklü mevzuat değişiklikleri yapılmış ve kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. 2002 yılından önce bulunmayan birçok uygulama sistemimize kazandırılmıştır. 2003 yılında aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için aile mahkemelerinin kurulması, 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’unun kabul edilmesi ve kadına karşı işlenen suçlarda daha ağır ve caydırıcı cezalar getirilmesi, bunların başlıcalarındandır. Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu’ kuruldu ve uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından bu soruşturmaların yürütülmesi sağlandı. Halihazırda 81 ilde ve 144 ilçe adliyesinde bu bürolar faaliyet göstermektedir. 6284 sayılı Kanun uyarınca öngörülen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının tek elden değerlendirilmesi ve etkin takibinin sağlanabilmesi amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca tedbir kararlarına ilişkin ihtisas mahkemeleri olarak tedbir mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir." (ANKA)