Adalet Bakanı Gül: Bir suç iddiasını ve işin aslını araştıracak olan savcılarımızdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'ne çevrim içi katılarak bir konuşma yaptı.

Gül, "kanunu uyguladığı için savcının, hakimin itham edilmesinin, hedef haline getirilmesinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini, uygulaması gereken mevzuatı uyguladığı için yargıya ithamda bulunulmasının, hukuk devletinde alışık olunan bir durum olmadığını" söyledi. Sputnik Türkiye'nin haberine göre Adalet Bakanı şöyle konuştu:

"Hukuk, itibar suikasti, dedikodu ve söylentinin değil, gerçeğin, yalnızca gerçeğin peşindedir. İnsan onurunu yaralamaya, karalamaya yönelik yalan ve iftiraların yerine gerçeği koyacak olan da yine hukuktur. Bunu yapacak olan da savcılık makamıdır, bu makamın yapacağı etkin soruşturmadır. Elbette soruşturmada esas olan gizliliktir ama bu gizlilik, hakikati toplumdan kaçırmak anlamı taşımaz. Bu sürecin amacı bir yanda kişi şeref, onur ve haysiyetini korumak diğer yandan soruşturmanın somut delile dayalı olarak etkili yürütülmesini sağlamaktır. Bir suç iddiasını ve işin aslını araştıracak olan savcılarımızdır. Kanunlar çerçevesinde, deliller ışığında adil kararı verecek olan da hakimlerdir, mahkemelerdir. Hak aranacak yegane yer yargıdır. Bu noktada kimsenin kendisini hakim, savcı yerine koyma, mahkeme yerine geçme yetkisi yoktur."

Bakan Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yapılan üye seçimi için de "Demokrasi uzlaşma rejimidir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yakından ve doğrudan ilgilendiren bir konuda siyasi partilerin uzlaşması demokrasimiz adına önemli bir kazanımdır, sevindirici bir durumdur" dedi.