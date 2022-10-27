Adalet Bakanı Gezi'yi örnek verdi: 'Dezenformasyon Yasası' böyle durumlarda devreye girecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "sansür yasası"yla ilgili açıklamalar yaptı. Bozdağ yasanın "toplumsal barışı bozmaya dönük işlerde devreye gireceğini" söyledi.

Hürriyet'ten Hande Fırat ve Oya Armutçu’ya konuşan Bozdağ şunları söyledi:

"Dezenformasyon Yasası en çok 29. madde üzerinden tartışılıyor. 29. maddeye göre bu işi yaparken, sırf endişe, korku, panik yaratma kastı olacak. Özel kast aranıyor. Ülkenin iç dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlıkla ilgili bir konu olacak. Gerçeğe aykırı, yalan, asılsız bir bilgiyi, ülkenin kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, sokakları hareketlendirmek, halkı ayaklandırmak, kriz, kaos ortamları oluşturmak için yapacaksın ve aleni yapacaksın. Suçun oluşması için bu beş şartın bir araya gelmesi gerekecek. Biri bile olmazsa suç olmaz.

Gezi, Kobani, Hendek olayları oldu. Bireysel değil, toplumsal barışı bozmaya dönük işler yapıldığında bu düzenleme devreye girecek. Kafa karışıklığı var. Bu işleri susturacak yegane şey uygulamadır. Uygulamayı gördüğünüzde bu gibi konularda pek çok değerlendirmenin gerçek dışı olduğu görülecek.

ENAG’ın başındaki kişi, ‘ben rakamları açıklayınca tutuklayacaklar’ diyor. Yalan söylüyor. ENAG’cılara kimse bir şey yapmayacak. Biz neyi sansürlemişiz. Yasa çıktı kaç gün oldu sansür haberi duydunuz mu? Gözaltına alınan, tutuklanan duyduk mu?"