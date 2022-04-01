Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Sedat Peker' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Sedat Peker'in iadesiyle ilgili talebine Birleşik Arap Emirlikleri'nden şu ana kadar bir yanıt gelmediğini söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, Sedat Peker ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak iade talebinde bulundu. Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı."

Bozdağ Fethullah Gülen ile ilgili olarak ise "Maalesef bugüne kadar ABD bu talebimize olumlu cevap vermedi. Türkiye olarak biz iade konusunda ısrarımızı ve bu konudaki haklı talebimizi en üst düzeyde dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamayı bundan sonradan devam edeceğiz" dedi.

Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devri: 'Olumlu görüş bildireceğiz'

Cemal Kaşıkçı davasında savcının yargılamanın Suudi Arabistan'a devri talebi ve mahkemenin Adalet Bakanlığı'ndan görüş istenmesi kararına dair de konuşan Bozdağ "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz" dedi.

Bozdağ, nafaka düzenlemesi ile ilgili, "Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında süresiz nafakanın kaldırılması yok" dedi.