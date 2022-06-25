Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'haksız tahrik indirimi' talimatı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'ya uygulanan ve tartışma yaratan haksız tahrik indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi.



Bürokratlar TCK’nın 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Türk Ceza Kanunu’nun mevcut 29. maddesinde düzenleme, “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir” şeklinde. Bu indirimler kademeli şekilde azaltılacak. Taslak çalışma ışığında, haksız tahrik indirimleri kademeli uygulanıp azaltılacak.



Pınar Gültekin cinayetindeki gibi “tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde” haksız tahrik indirimi uygulanmaması değerlendiriliyor. Bu indirimin yapılması halinde de, kriterleri net şekilde gösterilecek. Düzenlemenin ekim ayında Meclis’e sunulacak yargı paketinde yer alması bekleniyor.