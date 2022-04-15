Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası paylaşımı

Suudi gazeteci, el-Arab News Channel'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmüştü.

Bu olayın ardından cinayetin aydınlatılacağı, tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılacağını öne süren AKP iktidarı, Suudi Arabistan'la normalleşme adına söz konusu davayı kapatıp bu ülkeye devretme kararı almıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gelen tepkilere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunurken, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada, mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur" ifadelerine yer verildi.