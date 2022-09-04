Adalet Bakanı Bozdağ'a gazetecilere yönelik artan saldırılar hakkında soru önergesi

Gazetecilere yönelik artan saldırıları Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a konuya dair soru önergesi yöneltti.

Soru önergesi veren Işık, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, Türkiye’nin 180 ülke içerisinde 149. sırada yer aldığını belirterek, “2022’nin ikinci çeyreğinde 116 davada 168 gazeteci hakim karşısına çıktı. Dokuz gazeteciye 17 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası verildi. Diyarbakır’da 16 gazeteci ve medya çalışanının tutuklanmasıyla cezaevindeki gazeteci sayısı 67’ye yükseldi” dedi.

Gazetecilere yönelik sistematik bir saldırının da haber takibi sırasında maruz kaldıkları kolluk şiddeti olduğunu belirten Muazzez Orhan Işık, “Yasal bir dayanak olmamasına rağmen şiddet kullanarak basın emekçilerinin işlerini yapmalarını engellemek hukuk devleti ilkesinin ve basın özgürlüğü hakkının ihlalidir. Adalet Bakanlığı’nın basın emekçilerine yönelen kolluk şiddetinin önlenmesi için acil tedbir alması gerekmektedir” dedi.

Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şu soruları yöneltti: