Adalet Bakanı Bozdağ: Suça karışan pek çok sığınmacı sınır dışı edildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, "Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında bomba patlatılmasının eş zamanlı olduğunu" söyledi. Bozdağ ''Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek'' dedi.

Bozdağ, ''(Bursa'daki saldırı) Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devriyle ilgili de konuşan Bozdağ, ''Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak'' dedi.

'Suça karışan pek çok sığınmacı sınır dışı edildi'

Bozdağ, sığınmacı tartışmalarıyla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

''Hukuka uyarak muameleye tabi tutuluyorlar. Gönlümüz arzu ediyor ki Suriye'deki güvenli ortamın oluşması ve onların da geri dönmeleridir. Türkiye içinde de suça karışan pek çok sığınmacı sınır dışı edildi. Seçim 2023'te bu konu halkın değerlendirmeleri göze alınarak siyasetçiler tarafından istismar ediliyor. Seçim yaklaştıkça bu istismar farklı konulara çekilecektir. İstismarcılara fırsat vermemek lazım. Türkiye'de iç huzuru bozmak isteyenlere de fırsat vermemek lazım. Türk halkının basireti oyun kuranların oyunlarını bozacaktır.''