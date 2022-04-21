Adalet Bakanı Bozdağ: Suça karışan pek çok sığınmacı sınır dışı edildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, "Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında bomba patlatılmasının eş zamanlı olduğunu" söyledi. Bozdağ ''Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek'' dedi.
Bozdağ, ''(Bursa'daki saldırı) Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor" diye konuştu.
'Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak'
Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devriyle ilgili de konuşan Bozdağ, ''Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak'' dedi.
'Suça karışan pek çok sığınmacı sınır dışı edildi'
Bozdağ, sığınmacı tartışmalarıyla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu: