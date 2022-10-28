Adalet Bakanı Bozdağ: Hiç kimse 'Birinin eteğine, içkisine karıştılar' diyemez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özellikle AKP iktidarı döneminde artış gösteren kadın cinayetleri ve kamuoyundaki 'yaşam tarzına müdahale' endişesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Bozdağ, "Son yaptığımız düzenlemede cinayete muhatap kadınsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriliyor. Bundan daha ağır bir ceza bizim hukukumuzda yok. Kadına karşı cinsel saldırıda infaz ve ceza miktarlarını da artırdık. Darbın cezasını da artırdık. Katalog içine de koyduk. Kadınlara karşı işlenen suçlarda ne kadar ceza varsa hepsini biz artırdık" dedi.

‘Ceza artırmakla bu işin üstesinden gelinemiyor seferberlik şart'

"Ceza artırmakla da bu işin üstesinden gelinemiyor" ifadesini kullanan Bozdağ, Fırat'ın "Peki ne yapmalı?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önleyici hukuk tedbirlerine ihtiyacımız var. 'Herkes üzerine düşeni yapsın' diyoruz ama bunlarla ilgili kısımda belki bir eylem planı çerçevesinde hareket etmekte fayda var.

'Sadece polise, hakime, savcıya bıraktığımızda bu işi çözemediğimiz çok açık'

Önleyici hukuk önce evde devreye girer. Çocuğu yetiştiren anne-baba, sonra okulda, üniversitede, işyerinde... Toplum olarak bir seferberliğe ihtiyacımız var.

Sadece mahkemeye bırakırsak, mahkeme kadın şiddetin mağduru olduktan sonra devreye giriyor. Herkes birinci derecede kendisini vazifeli gördüğünde bu işin üstesinden gelebiliriz. Aksi takdirde sadece polise, hâkime, savcıya bıraktığımızda, bu işi çözemediğimiz çok açık"

Yaşam tarzına müdahale endişesi

Bozdağ, kadın cinayetleriyle ilintili olarak kamuoyunda yükselen 'yaşam tarzına müdahale' tepkilerine de değindi:

‘Birinin eteğine karıştılar, birinin içkisine karıştılar hiç kimse söyleyemez'

"Ceza kanunlarında yaşam tarzına müdahaleyi ilk defa biz suç haline getirdik. Yaşam tarzı tercihlerini değiştirmeye cebir şiddetle zorlama ve müdahale, çalışma hakkını, eğitim-öğretim hakkına engel olmak isteyenler cezai yaptırımla karşı karşıya kalırlar.

Hepsi suç, hepsinin cezası hapis. Biz ayrımcılığı suç haline getirdik. Kapsamı da genişlettik. Hiç kimse söyleyemez. Birinin eteğine karıştılar, birinin içkisine karıştılar, birinin yaşam tarzına müdahale ettiler. Kimse diyemez. Vatandaşlar arasında böyle olaylar çıktığında da onu himaye ettiniz diyemezler.

Yasa herkes için geçerli. Biz birini koruyan bir yasa getirmedik ki, herkes için yasa getirdik. Biz 20 yıldır iktidardayız. Yaşam tarzına müdahale oluyor deniyor, aslında yaşam tarzına müdahaleyi suç yapan biziz. Kişilerin bu tercihlerine karşı eylemde bulunan herkes cezai müeyyide ile karşılaşıyor."