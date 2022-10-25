Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği çalışmamız nihayete erdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifiyle Anayasa'nın 24'üncü maddesine iki fıkra ekleneceğini, aileyle ilgili düzenleme kapsamında da Anayasa'nın 41'inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirileceğini bildirdi.

Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlarla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Başörtüsü"ne yönelik anayasa değişikliği teklifiyle ilgili soru üzerine Bozdağ, "Anayasa değişikliği çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arzı yapıldı" dedi.

Bakan Bozdağ, teklifin ayrıntılarını Erdoğan'ın açıklayacağını bildirdi.

Anayasa değişikliği teklifinin içeriğine yönelik Bozdağ, "Aile var, 41'inci maddenin birinci fıkrası değiştiriliyor. 24'üncü maddeye de iki fıkra ekleniyor. Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz" diye konuştu.

Finlandiya'dan heyet gelecek

Finlandiya'dan gelecek heyetle Adalet Bakanlığı yetkililerinin görüşeceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şu anda NATO'ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim beyanlarımız çok açık, 'Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz, biz de sizin NATO'yla ilgili giriş sürecini tamamlayacağız.' Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama, Meclis onayı ile olacaktır. Dolayısıyla Meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke, sözünü tutar."