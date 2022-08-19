Acun Ilıcalı'dan 'sürpriz' anlaşma: Bankanın reklam yüzü oldu

Televizyoncu Acun Ilıcalı bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.

TV100’de yer alan habere göre Ilıcalı İş Bankası’yla anlaştı. Ilıcalı'nın bankanın bir uygulamasının reklam yüzü olduğu öğrenilirken, söz konusu reklam karşılığında ne kadarlık bir ücret alacağı merak konusu.

AKP'nin daha önce CHP'nin bankadaki hisselerine el koymaya yönelik girişimleriyle de gündeme gelen banka, geçtiğimiz yıl emekçilerin maaş talepleriyle haberlere konu olmuştu.

Banka emekçileri ortalama ücretin asgari ücret düzeyine gerilediğini, çalışanların yarısının da asgari ücretin altında kaldığını belirtmişti.