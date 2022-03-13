Açma-kapama bedeli kaldırılıyor ama hepsi için değil

Tüketicileri Koruma Yasası geçen günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu düzenlemeler telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor.

Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğalgazda 36 lira, GSM operatörleri 30-50 lira arasında değişen açma-kapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor.

Habere göre, bunlar özel sektörde ve belediyelerde olduğu için bir düzenleme söz konusu olmayacak.

Açma-kapama paraları konusunda ilgili bakanlıklar bir yönetmelik çalışması başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili düzenleme yapılacak. Eğer ekstra bir hizmet gerektirmiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa yani sadece dijital ortamda bu işlemle hizmet açılabiliyorsa açma kapama parası alınmayacak. Örneğin fatura ödendikten sonra dijital ortamda, bir tuşa basarak açma işlemi halledilebiliyorsa para alınmayacak. Bu kriterlere telefon, cep telefonu ve internet uyuyor.