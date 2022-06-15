Açlık sınırı asgari ücretin yüzde 30 üzerine çıktı

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM)'nin hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mayıs 2022 için 5 bin 557 lira.

BİSAM raporunda bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu belirtilirken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırının 19 bin 220 lira olduğu belirtildi.

BİSAM'ın bulguları şu şekilde:

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.501 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 1.454, 15-18 yaş bir genç için 1.586, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.015 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 5 bin 557 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 19 bin 220 liraya ulaşmaktadır.

En önemli harcama kalemi süt ve süt ürünleri

Günlük harcamalarda Mayıs 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 69.08 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 40.27 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 25.75 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 11 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 14.12 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 3.21, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 6,25 lira harcama yapılması gerekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31.6 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 29.3 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.8'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10.7'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.52'dir.

Aile bireyine göre harcama gereksinimi

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 188.20 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 19.30 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.



