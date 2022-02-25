Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı!

TÜRK-İŞ'in yayımlamış olduğu açlık ve yoksulluk sınırı araştırması verilerine göre, açlık sınırı asgari ücreti aştı.

Haber Merkezi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun yayımladığı "Şubat Açlık ve Yoksulluk Sınırı" başlıklı araştırmaya göre, açlık sınırı 4 bin 552,56 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı ise 15 bin 139,90 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Şubat ayı sonuçları şöyle:

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.552,56 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 15.139,90 TL’ye,
  • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.969,80 TL’ye yükseldi.

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Açlık sınırı 4 bin 131, yoksulluk sınırı ise 14 bin 288 liraya yükseldi