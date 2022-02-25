Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun yayımladığı "Şubat Açlık ve Yoksulluk Sınırı" başlıklı araştırmaya göre, açlık sınırı 4 bin 552,56 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı ise 15 bin 139,90 TL'ye yükseldi.
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Şubat ayı sonuçları şöyle:
- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.552,56 TL’ye,
- Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 15.139,90 TL’ye,
- Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.969,80 TL’ye yükseldi.