Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun yayımladığı "Şubat Açlık ve Yoksulluk Sınırı" başlıklı araştırmaya göre, açlık sınırı 4 bin 552,56 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı ise 15 bin 139,90 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Şubat ayı sonuçları şöyle: