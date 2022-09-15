Açlık sınırı 7 bin liraya yükseldi

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından duyurulan araştırma sonuçlarına göre Ağustos 2022 için "dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı" 7 bin 2 lira.

Sonuçlara göre bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 24 bin 221 lira olarak gerçekleşmiş durumda.

BİSAM'ın Ağustos 2022 araştırma raporu şu şekilde:

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"Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.918 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 1.803, 15-18 yaş bir genç için 1.983, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.298 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 7 bin 2 lira olarak tespit edilmiştir.

Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 24 bin 221 liraya ulaşmaktadır.

En önemli harcama süt ve ürünleri

Günlük harcamalarda Ağustos 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 80 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 40.33 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 38.73 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.41 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 16.15 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 5.51, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 7,29 lira harcama yapılması gerekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 34.3 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 25.9 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.6'dır. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 13,2'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 10'dur.

Aile bireyine göre harcama gereksinimi

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 233.41 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 22.35 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.