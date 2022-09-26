Açlık sınırı 7 bin 667 liraya, yoksulluk sınırı 22 bin 377 liraya yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Açlık- Yoksulluk Araştırılması Eylül ayı raporunu yayınladı. Birleşik Kamu-İş'in araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 667 liraya çıkarırken, yoksulluk sınırı da 22 bin 377 liraya yükseldi.

Basın Yayın Genel Sekreteri Özgür Aras, raporla ilgili yaptığı açıklamada, “Açlık ve yoksulluk araştırmamızın eylül ayı satışlarına göre, açlık sınırı 7 bin 667 liraya ulaştı. Gıda fiyatlarındaki yüksek artış, açlık riski ile bir anda artırılmaktadır. Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken harcama bir önceki aya göre 385 lira daha artarak 7 bin 667 liraya ulaştı. Yine dört kişilik bu ailenin insan onuruna yarışır bir şekilde yaşayabilmesi için harcaması gereken aylık harcama ise 22 bin 377 lira olarak gerçekleşmektedir" dedi.

Yayınlanan raporda şu bilgilere yer verildi:

Son bir yılda açlık sınırı 4 bin lira arttı

“İktidarın, geçen yıl eylül ayında Merkez Bankasına faiz indirterek Türkiye’yi içerisine soktuğu yüksek enflasyon döngüsü yoksulluk ve açlık sorununu hızla büyütmeye devam ediyor. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırın eylülde 7 bin 667 liraya kadar çıkarırken, yoksulluk sınırı da 22 bin 377 liraya kadar yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için ideal olarak tüketmesi gereken gıda türü ve miktarlarını esas alarak hesapladığı açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışı harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Eylül 2022 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı Eylül’de bir önceki aya göre 385 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 244 lira artarak 14 bin 710 liraya yükseldi. Böylece yoksulluk sınırı da 629 lira daha arttı. Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 39 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 bin 869 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 908 liralık artış gösterdi.

Sağlıklı beslenebilmek için harcamalar artıyor

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et, balık, yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 7 lira, son bir yılda ise 782 lira artarak bin 823 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 118 liralık artışla 209 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama eylülde bir önceki aya göre 19 lira artarak 2 bin 19 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 142 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para eylülde 74 lira artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 239 lira artarak 603 lira oldu. Sebze harcamasının parasal tutarı da eylülde önceki aya göre 82 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 583lira artarak 876 lira oldu.

Mutfak harcamaları artmaya devam ediyor

Eylül’de, 26 lira artarak 785 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 275 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları Eylül’de 13 lira, son bir yılda ise 273 lira artarak 361 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 235 lira oldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da eylülde 137 lira artarak 587 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 22 lira artarak 170 liraya çıktı. Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Eylül’de açlık sınırı yetişkin erkek için 2 bin 239 lira, yetişkin kadın için bin 757 lira, çocuk için bin 276 lira ve genç için de 2 bin 395 lira oldu.

'Yoksunluk hissi duymadan' yaşamanın maliyeti 12 bin 710 lira

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini ‘yoksunluk hissi duymadan’ karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Eylül’de 244 liralık artışla 14 bin 710 liraya yükseldi. Eylül’de dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 901 liraya, barınma (kira dahil) harcamaları 3 bin 264 liraya, ev eşyası harcamaları bin 944 liraya, sağlık harcamaları 637 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları 3 bin 986 liraya inerken, haberleşme harcamaları 662 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 568 liraya, eğitim harcamaları 369 liraya, tatil-otel harcamaları bin 368 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar ise 961 liraya çıktı.

Yoksulluk sınırında bir yılda 10 bin liraya yakın artış

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise eylülde 629 lira daha artarak 22 bin 377 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 8 bin 865 liralık, son bir yılda ise 9 bin 908 liralık artış yaşandı.”