Açlık sınırı 38 bin TL'ye dayandı, yoksulluk sınırı 121 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ'in Ağustos 2026 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 388 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 TL'ye ulaştı.

Yaz aylarında beklenen mevsimsel ucuzluğun bile gerçekleşmediği tabloda, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 48 bin lirayı aştı.

Açlık sınırı da yoksulluk sınırı da yükseliyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) Ağustos 2026 dönemine ait "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırması, ekonomik yıkımın ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 37 bin 388 TL'ye yükseldi. Böylece dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,21 oranında gerçekleşti.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 TL olarak hesaplandı.

Bekâr bir çalışanın aylık "yaşama maliyeti" ise 48 bin 305 TL'ye ulaştı.

Mutfak enflasyonunda yıllık artış yüzde 40'ı aştı

Araştırma, gıda fiyatlarında yaz aylarında beklenen dönemsel ferahlamanın yaşanmadığını ve mutfak enflasyonunun hız kesmediğini gösterdi. Mutfak enflasyonunda on iki aylık değişim oranı yüzde 37,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,33 oldu.

Meyve ve sebze grubunda mevsim etkisiyle beklenen fiyat düşüşü bu ay da gerçekleşmedi. Özellikle mutfağın temel harcamaları arasında yer alan patates ve soğanın yüksek fiyat seviyesini koruduğu görüldü.

Araştırmada, kış hazırlıkları kapsamında bu ürünleri toplu olarak temin etmek zorunda kalanlar açısından mevcut fiyatların önemli bir bütçe yükü oluşturduğu ve emekçilerin alım gücünü olumsuz etkilediği vurgulandı.

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