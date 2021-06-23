Açlık sınırı 3 bin 468 lira oldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2021 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı haziranda bir önceki aya göre 4 lira azalırken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 93 lira ve yoksulluk sınırı da 62 lira arttı. Bu yılın ilk yarısında ise açlık sınırı 322 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 443 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da ocak-haziran döneminde toplam 738 liralık artışla 11 bin 925 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para haziranda 3 bin 468 lira olarak hesaplandı.