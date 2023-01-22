Açılışı yedi kez ertelenmişti: Ankara-Sivas YHT projesinin maliyeti belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2007 yılından bu yana açılışı yedi kez ertelenen Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı (YHT) projesinde toplam maliyetin rekor kırdığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Akın proje hakkında "Yaklaşık 2-3 ay sonra açılışı planlanan hattın maliyeti 2.5 kattan fazla arttı" dedi.

Projenin ilk olarak 2012’de açılacağının duyurulduğunu anımsatan Akın, “Yanlış planlama yapıldığı ortaya çıkınca büyük oranda revize edildi. Bu revize maliyetleri katladı” ifadelerini kullandı.

2022 yatırım programında projenin maliyetini 24 milyar 946 milyon 378 bin lira olarak açıklandığını belirten Akın şunları söyledi:

“Bu maliyet 2023 yılı yatırım programında 64 milyar 528 milyon 975 bin liraya yükseldi. Buna göre yaklaşık 2-3 ay sonra açılışı planlanan hattın maliyeti 2.5 kattan fazla arttı. Projede hattın metresi yaklaşık 165 bin lirayı buluyor.”