Acil servisler 3'e ayrılıyor

Sağlık Bakanlığı acil servis düzenlemesi yaptı.

Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde erişkin, kadın doğum ve çocuk olarak 3'e ayrılacak.

Acil servislerde değişiklik kapsamında güvenlik kameralarının yanı sıra ses kaydı da alınacağı belirtildi. "Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetileceği" iddia edilen açıklamada güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmamasının sağlanacağı da söylendi.

Kayıtların en az 6 ay süreyle saklanacağı ifade edildi.