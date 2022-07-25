Acil servis doldu taştı: 200 kişi zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 850 kişinin katıldığı sünnet düğününün ardından davetliler salonu terk ederek evlerine dağıldı.

Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Hastanelerin acil servisi zehirlenen vatandaşlarla doldu taştı. Gıda zehirlenmesi yaşayan 200 kişiden herhangi bir kötü haber gelmezken İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp laboratuvara gönderdi.