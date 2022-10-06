'Acıktım' diyen mahkum pideciden firar etti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan kişi, adli işlemler yapıldıktan sonra Kastamonu Cezaevine nakledilmek üzere jandarma gözetiminde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı.

Camdan atlayıp kaçtı

İddiaya göre kısa süre sonra aç olduğunu belirten tutuklu, kendisini cezaevine götüren jandarma personelini ikna ederek, Cide’de hizmet veren bir pide salonuna getirildi. Burada yemeğini yiyen tutuklu, tuvalet ihtiyacını olduğunu belirterek lavabo izni istedi. Jandarma ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan tutuklu, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan atlayarak izini kaybettirdi.

DHA'nın haberine göre yaşanan firar sonrası ilçede kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçenin giriş ve çıkışında önlem alındığını belirterek, “Jandarma ve polis ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Kısa süre içinde şahsı ele geçireceğiz” açıklamasında bulundu.