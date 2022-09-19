Acıbadem'den Haluk Pekşen açıklaması: İddiaları inceliyoruz

25. ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in hayatını kaybetmesinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan kızı Ezgi Pekşen babasına yanlış teşhis konulduğunu söylemiş ve ''Endoskopi yapalım deseler Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı" demişti.

Gazete Duvar'ın haberine göre, eski Milletvekili Haluk Pekşen’in vefatına ilişkin 'yanlış teşhis' iddialarına dair Acıbadem Sağlık Grubu'ndan açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kurumumuzdaki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır" denildi.

Acıbadem Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Ağustos 2022 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanemizin Acil Servis’ine başvurmasıyla tedavi süreci başlayan ve sonrasında Ankara’ya sevk edilerek tedavisine devam edilen hastamız Sayın Haluk Pekşen’in hayatını kaybetmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Sosyal medyada ve basında yer alan, merhum Haluk Pekşen’in kurumumuzdaki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır. Bu inceleme hızla gerçekleştirilip, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır."