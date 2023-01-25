AB'ye sığınma başvuruları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttı

Eurostat tarafından bugün yayınlanan aylık iltica verilerine göre, Avrupa Birliği ilk kez sığınma taleplerinde Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 10 ve bir önceki yıla göre yüzde 66'lık artış gördü.

AB'nin istatistik kurumu, iltica başvurularını Ekim 2021'de 59 bin 870, Eylül 2022'de 90 bin 545 ve olan Ekim 2022'de 99 bin 175 kişinin AB'de ilk kez koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Üçüncü sırada Türkiye vatandaşları var

Sığınmacıların neredeyse beşte birini Suriyeliler oluştururken, onları Afganlar ve Türkler takip ediyor.

Geçici koruma yardımı almaya hak kazanan Ukraynalıların sayısı, en yüksek seviyeyi Mart ayında 12 bin 890 kişiyle görürken, bu Ekim ayında 950'ye düştü. İltica başvurusunda bulunan Ruslar ise Eylül ayından 650 kişiden daha fazla olurken, Ekim ayında bin 960 kişilik taleple AB'ye en çok iltica başvurusunda bulunan 13. millet oldu.

Alıcı ülkeler arasında, Almanya tüm sığınma taleplerinin dörtte birini oluşturdu. Ekim ayında 24 bin 910 kişi Almanya'ta iltica başvurusunda bulundu. Almanya'yı sırasıyla Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya izledi. Avusturya milyon nüfus başına en çok başvuru alan ülke olarak öne çıktı.