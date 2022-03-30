Abramovich'in zehirlenmesinin arka planı

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, tüm dünyanın gözü kulağı dün İstanbul’da başlayan müzakerelere çevrilmişti.

Ukrayna-Rusya müzakerelerinde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, katılımcılar arasında Rus oligark Roman Abramovich'in de yer almasıydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Chelsea'nin sahibi Abramovich, bir süredir Türkiye’de bulunuyordu.

Roman Abramovich ile Ukraynalı müzakerecilerin 3 Mart'ta Kiev'de yapılan barış görüşmelerin ardından zehirlenme belirtileri gösterdiğine dair iddialar da gündeme gelmişti.

'Evin önünde gaz bombası patladı'

Habertürk yazarı Kübra Par ise bugünkü köşesinde, Abramovich'in zehirlenmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Konuyla ilgili olarak üst düzey bir yetkiliyle görüştüğünü ifade eden Kübra Par, Abramovich ile Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov'un zehirlenme olayıyla ilgili, "Kaldıkları evin önünde bir gaz bombası patladı ve zehirlendiler. Gözleri yandı, görme kaybı yaşadılar ve o halde Ankara’ya indiler. Ankara Şehir Hastanesi’nde gecenin bir yarısı tedavi oldular" diye belirtti.

Kübra Par'ın yazısı şu şekilde:

"Dün İstanbul’a taşınan Ukrayna-Rusya müzakerelerinde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, katılımcılar arasında Rus oligark Roman Abramovich'in de yer almasıydı.

13 milyar dolarlık devasa servetin sahibi Abramovich’in bir süredir Türkiye’de olduğu, yatlarının ve uçaklarının bazılarını buraya getirdiği biliniyordu.

Rusya-Ukrayna savaşında müzakereci olduğu iddiaları ise Kiev’de zehirlendiği yönündeki haberlerin ardından aleniyet kazandı.

Abramovich'in yanı sıra iki Ukraynalı müzakerecinin de zehirlendiği, bunlardan birinin iş insanı, diğerinin de Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov olduğu iddia edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Abramovich'in Türkiye'deki görüşmelerde bulunduğunu doğrularken, heyetin resmi bir üyesi olmadığını söylemişti.

Peki Abramovich barış müzakerelerinin neresinde? Zehirlendiği iddiaları doğru mu?

Bugün üst düzey bir yetkiliye meselenin aslını sordum.

Gerçekte olup biteni muhtemelen ilk kez bu yazıda okuyacaksınız.

Abramovich sürece nasıl dahil oldu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi, mal varlıklarının büyük çoğunluğu İngiltere’de bulunan ve Chelsea futbol kulübünün de sahibi olan Abramovich’i yakından ilgilendiriyordu. Ekonomik yaptırımlardan bizzat etkilenecek, mal varlıkları dondurulacaktı.

Putin ile de yakın ilişkileri olan Rus milyarder, savaş patlak verdiği an bizzat inisiyatif aldı ve Putin’i ziyarete gitti. Putin de kendisine çabasına destek verdiğini söyledi. Böylece Abramovich gayri resmi olarak müzakereci rolü üstlendi.

Hatta Belarus’taki ilk görüşme heyetinde de vardı ama sürecin selameti açısından kameralar önüne çıkmadı.

Müzakerelerin perde arkasındaki iki kilit isim

Ukrayna’nın resmi müzakere heyetinde olan Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Zelenskiy tarafından uluslararası görüşmeler yapmak üzere görevlendirildi. Bunun üzerine Umerov heyetten ayrıldı ama resmi müzakereci olarak ABD, Avrupa, Türkiye ve Körfez ülkeleri ile koordinasyonu sağladı.

Aynı rolü Rusya tarafında ise Abramovich üstlenmişti.

Abramovich ve Umerov, iki karşıt tarafın temsilcisi olarak birlikte mekik diplomasisi yürütmeye başladı.

Türkiye buluşma noktalarından biriydi.

Zehirlenme olayı nasıl gerçekleşti?

Savaşın ilk haftası, Mart'ın ilk günleriydi. Abramovich ve Umerov, Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev’e gittiler. Bombaların patladığı tehlikeli yollardan geçerek uzun bir yolculuğun ardından Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştüler.

Türkiye’ye dönmeyi planlarken başlarına korkunç bir olay geldi.

Kaldıkları evin önünde bir gaz bombası patladı ve zehirlendiler.

Gözleri yandı, görme kaybı yaşadılar ve o halde Ankara’ya indiler. Ankara Şehir Hastanesi’nde gecenin bir yarısı tedavi oldular.

Saldırı tesadüf müydü yoksa sabotaj mıydı; onlar hâlâ emin değiller.

Peki Putin veya gizli bir aktör Rus oligarkı zehirlemek istemiş olabilir miydi?

Konu Wall Street Journal Gazetesi'ne sızınca Kremlin’e de soruldu.

Kremlin, Abramovich'in zehirlendiği iddiasının gerçeklikle hiçbir alakası olmadığını ve bunun 'bilgi savaşı'nın bir parçası olduğunu söyledi.

Bu olaydan sonra da Abramovich savaşın sona ermesi için görüşmelere devam etti.

Putin’i 3-4 kez bizzat ziyaret etti.

Umerov ile birlikte en az 2 kez Zelenskiy’ye de gittiler.

Düne kadar hep perde arkasında kalmayı tercih eden Abramovich, Dolmabahçe’deki görüşmelerde kameralardan kaçmadı. Heyetin oturduğu masada kendisine bir sandalye ayrılmasına rağmen oraya oturmayı da tercih etmedi ve yan tarafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanına geçti.

Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel sohbeti de dikkatlerden kaçmadı.

Yatları ve uçağı neden Türkiye'de?

Abramovich, İngiltere ve AB’nin ambargosu sonrası mallarının bir kısmını güvence altına almak üzere Türkiye’ye getirdi. Bu süreçte Katar ve BAE ile birlikte Türkiye’yi de güvenli liman olarak görüyor.

Zaten her yaz tatil için Bodrum’a geliyordu. Türkiye’ye aşinaydı."