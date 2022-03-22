Abramovich Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den takım alıyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de istenmeyen kişi ilan edilen Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalmasından sonra gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Hedefi Bodrumspor

Chelsea ile bağlarını koparmak zorunda kalan Rus milyarder ultra lüks yatı Solaris ile şu anda Bodrum'da bulunuyor. Futboldan kopmak istemeyen Abramovich'in Göztepe'yi almak istediği basına yansımıştı. Ajansspor'un haberine göre Rus milyarderin hedefinin Bodrumspor'u satın almak olduğu öğrenildi.

Rus oligarkın 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor ilgisinin altında hem özel hem de bürokratik nedenler yatıyor. Abramovich'in Türkiye'ye geldiğinde tatil için tercih ettiği ve uluslararası değer olarak gördüğü Bodrum'u çok sevdiği, birçok yabancının burada yaşamasından dolayı kulübü tercih ettiği belirtiliyor.

Statü avantajı

Şu anda Türkiye 2. Lig'de mücadele eden ve 1. Lige çıkma şansını sürdüren Bodrumspor, A.Ş statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor. Hisselerin devriyle kulüp devri, dernek statüsündeki kulüplere oranla yasal olarak mümkün görünüyor.

Ligdeki gidişatı parlak

Bodrumspor, şu anda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ve Hekimoğlu'nun ardından 3. sırada bulunuyor. Yeşil beyazlı takım, oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 57 puan toplayan Bodrumspor, rakip ağlara 47 gol gönderirken 23 gol yedi.