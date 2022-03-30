'Abramoviç Zelenskiy'den mektup taşıdı, Putin sinirlendi' iddiası

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan Rus oligark Roman Abramoviç'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in mektubunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e elden ilettiği, Putin'in "Ona söyle, çöpe atacağım" dediği iddia edildi.

İngiliz Times gazetesinin iddiasına göre, geçen hafta Çarşamba sabahı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Hawker 800XP tipi bir özel jet Karadeniz'den geçerek Soçi üzerinden Rusya hava sahasına girdi. Kısa süre sonra Mineralnye Vody kenti yakınlarında uçuş takip cihazını kapattı. Akşam saatlerinde aynı jet Moskova'daki Vnukova havalimanından ayrılarak İstanbul'a geldi. Uçakta Chelsea'nin eski sahibi ve Rus oligark Roman Abramoviç vardı.

Gazete Abramoviç'in Moskova'da Putin ile bir araya geldiğini ve Rusya Devlet Başkanı'na Zelenskiy'in elyazısıyla yazdığı bir notu verdiğini ileri sürdü. Haberde sözkonusu notta Ukrayna'nın barış şartlarının yer aldığı iddia edilirken Putin'in Abramoviç'e yanıtınınsa "Ona söyle bunları çöpe atacağım" olduğu kaydedildi.