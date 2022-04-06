AB’nin yaptırım açıklaması kömür fiyatlarını uçurdu

Avrupa Komisyonu dün Rusya’dan kömür ithalatının durdurulması ve Rus gemilerinin Avrupa Birliği (AB) limanlarına girişinin yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım teklifinde bulundu.

Komisyon’dan yapılan açıklamada petrol ithalatının da yasaklanması için çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklama serbest piyasada işlem gören kömür vadeli kontratlarının fiyatlarını uçurdu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Dört yaptırım paketi sert bir etki yarattı ve Kremlin’in politik ve ekonomik imkanlarını kısıtladı. Son yaşanan olaylar ışığında baskıyı daha da artırmamız gerekiyor” dedi.

Yaptırımların AB’nin Rusya’dan her yıl ithal ettiği, değeri dört milyar avroyu bulan kömürü de kapsadığını ifade eden von der Leyen ayrıca aralarında VTB’nin de bulunduğu dört Rus bankasının da tüm işlemlerine yasak getirileceğini söyledi.

Kömür fiyatları fırladı

Açıklamanın ardından serbest piyasada kömür fiyatları fırladı. Dün API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası’nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı dün bir önceki kapanışa göre yüzde 10 artarak 295 dolar oldu.

Bugün ise fiyatlar dünkü kapanışa göre yüzde 4’ün üzerinde artarak ton başına 302 dolara çıktı. Böylece fiyatlar hafta başından itibaren yüzde 15’in üzerinde arttı.

Enerji fiyatları Avrupa üzerinde baskı oluşturuyor

Rusya, dünyanın üçüncü en büyük termal kömür tedarikçisi konumunda. Ayrıca Avrupa ülkelerine yapılan satışlarda yüzde 54’lük payla lider. Bu kısıtlamalar, enerji sorunlarının yaşandığı Avrupa için yeni sorunlar anlamına geliyor.

Avrupa’da kömürün elektrik üretimindeki payı azalsa da halen kömürden elektrik üretimi sürüyor. Ayrıca yine elektriğin önemli bir bölümü fiyatların savaş ve yaptırımlar nedeniyle arttığı doğalgazla üretiliyor. Yükselen enerji fiyatları ise Avrupa’da tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Savaş başından bu yana 35 milyar dolar ödendi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AB’nin Rusya’ya savaşın başından beri enerji için 35 milyar avro ödediğini, bunun enerji bağımlılığını azaltma aciliyetine işaret ettiğini söyledi.