AB'nin enerji şirketlerinin 'aşırı kârlarına' yönelik vergi kararına karşı Exxon'dan dava hamlesi

ABD'nin büyük enerji tekellerinden Exxon Mobil'in, yüksek kazanç sağlayan fosil yakıt üreticilerine ek vergi getirmeyi kararlaştıran Avrupa Birliği'ne (AB) dava açtığı bildirildi.

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, dava Exxon'un Alman ve Hollandalı yan kuruluşlarınca Lüksemburg'daki Avrupa Genel Mahkemesinde açıldı. Exxon'un Sözcüsü Casey Norton, konuya ilişkin, "yüksek enerji maliyetlerinin aileler ve şirketler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunun farkında olduklarını ancak söz konusu verginin ters etki yarattığını ve yatırımcı güvenine zarar vereceğini, yatırımı caydıracağını ve ithal enerjiye bağımlılığı artıracağını" belirtti.

Exxon'un son 10 yılda Avrupa'da rafineri projelerine 3 milyar dolar harcadığını söyleyen Norton, şirketin Avrupa'nın Rusya'dan enerji ithalatını azaltmakta zorlandığı bir dönemde üretimi artırdığını kaydetti.

Norton, Exxon'un artık Avrupa'da "milyarlarca avroluk yatırımları" değerlendirirken söz konusu vergiyi dikkate alacağını belirterek "Buraya yatırım yapıp yapmamamız, öncelikle Avrupa'nın ne kadar çekici ve küresel olarak rekabetçi olacağına bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin 'aşırı kârları' vergilendirme hamlesi

AB üyesi ülkeler, eylülde, enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı.

AB Komisyonu'nca hazırlanan teklifler, üye ülkelerin toplam elektrik tüketimlerini yüzde 10 oranında gönüllü biçimde düşürmelerini, en yoğun saatlerde elektrik tüketiminin zorunlu olarak yüzde 5 azaltılmasını, yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kaynaklardan elektrik üretenlerin gelirlerinin megavatsaat başına 180 avro ile sınırlandırılmasını ve fosil yakıt sektöründen "dayanışma katkısı" adı altında vergi alınmasını içeriyordu.

Yeni vergi düzenlemesinin 31 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girmesi beklenirken söz konusu düzenlemeyle 2022-2023'te vergilendirilebilir kârlara en az yüzde 33 oranında vergi uygulanması öngörülüyor.

Exxon Mobil'in açtığı dava, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde, batılı hükumetlerin hedef aldığı petrol endüstrisine yönelik vergi uygulamasına karşı önemli bir yanıt olarak yorumlanıyor. (AA)