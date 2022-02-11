Abdurrahman Dilipak, Bahçeli'yle akraba olduklarını açıkladı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile akraba olduğu iddialarına ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

“Ben, anne tarafından Fettahoğulları’ndanım, baba tarafından da Seyyidhanoğulları’ndan. Anne tarafımın soyadı Aksay, baba tarafımın Dilipak. Dilipak’lar, Seyyidhanlar’dan oluyor. Biz, Devlet Bahçeli ile Fettahoğulları üzerinden akraba oluyoruz. Dede tarafından amcazade" diyen Dilipak, "Anne tarafından dedemin kardeş çocukları Algan adını almışlar. Mesela Tufan Algan, Yargıtay üyesi (1987-1993) iken, önce YSK üyesi, ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (23 Ocak 1996 – 22 Ocak 2004) oldu. 1962’den beri hakim. Ben 9 Şubat’ta 73 yaşına girdim. Tufan Algan hakim olduğu günden beri görüşmedik. Biz akrabayız, aramızda hiçbir sorun yok. Benim yüzümden ona bir zarar verirler endişesi ile telefonla bile aramadım. Aradan yarım asırdan fazla zaman geçmiş. Hâlâ görüşmedim" ifadesini kullandı.