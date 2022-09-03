Abdurrahman Dilipak Akit'ten neden ayrıldığını açıkladı

Yeni Akit'te yıllardır köşe yazıları kaleme alan Abdurrahman Dilipak, neden ayrıldığını açıkladı.

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'a konuşan Dilipak, "Seçime doğru gidiyoruz. Ben sivil kişiyim ve siyasi düşüncelerim de var. 5G ve Aşı konusunda benim tavrım belli. Bu konularda da iktidarın içindeki belli bir lobinin görüşleri ile çelişen görüşlerim var. Bu ayrışma süreci Mc Kinsey ile başladı. İstanbul sözleşmesi, yolsuzluk, aile ve adalet konusunda itirazların vardı. Buna çevre, gıda, TransHumanizm gibi konularda farklı düşündüğümüz bir çok nokta ortaya çıktı. Tabi iktidara yakın bir kanal çevresinde bu görüşlerim tepki alıyordu. Sonuç böyle oldu" dedi.

Dilipak, "Öncelikle ben, sağcı ya da muhafazakar değilim. Geldiğimiz nokta, konjonktürel olarak da, dünya, bölge ve ülke olarak da çok riskli bir zaman, mekanda yaşıyoruz. Süreç olumlu yönde gelişmiyor. Bu ekonomik, sosyal, siyasal açıdan böyle maalesef" diye konuştu.