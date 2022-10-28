Abdullah Öcalan'a 6 ay avukat görüş yasağı

Abdullah Öcalan’a 13 Nisan’da verilen 6 aylık avukat görüş yasağının 18 Ekim’de sona ermesinin ardından Bursa İnfaz Hakimliği’ne görüş başvurusunda bulunan Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleriyle görüşmek istediklerini ve varsa görüşmelerin neden sağlanmadığının taraflarına bildirilmesini istedi. Bunun üzerine Hakimlik, avukatlara verdikleri cevapta herhangi bir görüş yasağının olmadığını aktardı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 26 Ekim’de hakimliğe tekrar başvuru yapan avukatlar, Öcalan’a 21 Ekim tarihinde kesinleşen yeni bir 6 aylık “avukat görüş yasağı” cezası verildiğini belirtti.

Öcalan, avukatlarıyla en son 7 Ağustos 2019 tarihinde görüşürken, kardeşi Mehmet Öcalan’la en son 25 Mart 2021’de bir telefon görüşmesi yapmıştı.