Abdullah Öcalan’a 3 aylık yeni yasak

Bursa İnfaz Hakimliği, 4 Ocak’ta Abdullah Öcalan ve diğer tutuklulara 3 aylık yeni bir aile görüş yasağı verildiğini avukatlara bildirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yasak gerekçesi "disiplin cezası" olarak açıklanırken, cezanın neden verildiği ve ceza tarihine dair herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.



Avukatlar, 10 Ocak’ta karara itiraz etti. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi, aynı gün başvuruyu reddetti.



Asrın Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu karara karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunacaklarını aktardı.