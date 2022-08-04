Abdullah Gül'ün kafasındaki planı yazdı: Gözü 6'lı masada...

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yüksek enflasyon, başkanlık sistemi ve ekonomideki gelişmelerle ilgili açıklamaları gündem olurken, Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Gül'ün son çıkışını değerlendirdi.

“Abdullah Bey, enflasyon meselesinde ne kadar haklıysa kendisinin Tayyip Erdoğan tarafından siyasetten tasfiye edildiği döneme ve yaşadıklarına dair hiç açıklama yapmamakta da o kadar haksız bence” ifadelerini kullanan Alçı, “Ben Gül’ün kafasında 6’lı masanın ortak adayı olarak hala kendini tasavvur ettiğini düşünüyorum. Kanaatimce hala bunu istiyor bence” değerlendirmesinde bulundu.