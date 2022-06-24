Abdullah Gül’ün ifadeleri ortaya çıktı: Amerika ne isterse yapacağız

2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden canlanmasıyla dosyaya giren üç ifade, yeniden gündeme geldi.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, eski AKP milletvekili Ramazan Toprak ve 'FETÖ’den hükümlü Enver Altaylı’nın ifadelerinde, “Altaylı-Hablemitoğlu karşılaşması”, “Necip Hablemitoğlu-Abdullah Gül görüşmesi” ve Cemaat'in iki numaralı ismi olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile Hablemitoğlu’nun görüştüğü iddiası öne çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, 11 Ekim 2016’da ifade veren eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 2002’de, eski AKP milletvekili Ramazan Toprak ve Hablemitoğlu’yla ofisinde görüştüğünü anlattı. Görüşmenin ardından ofise, Altaylı’nın geldiğini aktaran Şıvgın, bu sırada Hablemitoğlu ve Altaylı’nın karşılaştıklarına işaret ederek, “Altaylı, ‘Kim bunlar?’ dedi. Ben de kim olduklarını anlattım” dedi. Şıvgın, Altaylı’nın o gün Hablemitoğlu’nun çalışmaları için “Ivır zıvır” dediğini de belirtti. 2002’nin yaz aylarında kendisinin, Toprak, Hablemitoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dahil olduğu bir görüşme gerçekleştiğini de söyleyen Şıvgın, olayı şöyle anlattı:

“Hablemitoğlu, Abdullah Gül’e, ‘Amerika’da bir lobi toplantısında ‘Bizi iktidara getiren Amerika ne isterse onu yapacağız’ demişsiniz’ diye bir açıklamada bulunduğunu söyleyince Abdullah Gül çok şaşırdı. Bunun üzerine Hablemitoğlu ısrar etti. Abdullah Gül, ‘Ben öyle bir şey söylemedim’ dedi. Abdullah Gül’e ‘Sen kimlerle toplantı yaptın?’ dedim. ‘Alan Makovsky ve Henri Barkey ile görüştüm’ dedi. Bu kişilerle görüştüğünü kabul etti ancak içeriğinden bahsetmedi. Abdullah Gül, Necip Hablemitoğlu’ndan bu yönde bir bilgi sahibi olması nedeniyle tedirgin oldu. Zaten şaşırmıştı.”

Şıvgın, ifadesinde, Özcan ve Altaylı’nın 2002 sonbaharında kendisini ziyarete geldiğini ve Özcan’ın Hablemitoğlu ile görüşmek istediğini de aktardı.

'Aktif çaba göremedim'

Şıvgın’ın bu ifadesinden 9 gün sonra, 20 Ekim 2016’da da eski AKP milletvekili Toprak’ın ifadesi alındı. Abdullah Gül ile görüşmeyi doğrulayan Toprak, görüşmenin 19 Haziran 2002’de, saat 11.30-13.00 arası Meclis lojmanlarında gerçekleştiğini söyledi. Toprak, “Necip Bey, Sayın Gül’ün yakın geçmişte, ABD’de bir Yahudi kuruluşunda isimlerini verdiği kişilerle neler görüştüğünü anlattı. Sayın Gül, hiç beklemediğimiz şekilde rahatsız oldu ve hiçbir şey söyleyemedi” dedi. Gül’ün, Hablemitoğlu suikastine yönelik “aktif bir çaba” sarf etmediğini de söyleyen Toprak, “Necip Bey’in katledilmesi konusunda kendisinden beklediğimiz aktif bir çabasını veya özel bir gayretini göremedim. Bunun nedenini de anlayabilmiş değilim” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Toprak, Şıvgın’ın ifadesinde bahsettiği Altaylı ile karşılaşma bilgisini de doğrulayarak, “Enver Altaylı ile sanırım Halil Şıvgın’ın işyerinde, giriş çıkış esnasında karşılaşmıştık” dedi.

Toprak’tan bir gün sonra da Altaylı’nın ifadesi alındı. Ancak Altaylı, hem Toprak hem de Şıvgın’ın ifadesinde bahsettiği “Hablemitoğlu ile ofiste karşılaşma” ifadelerini reddetti. Altaylı, “Bürosunda Necip Hablemitoğlu ve Ramazan Toprak ile karşılaşmam olmadı. Necip Hablemitoğlu ile ise hiç görüşmedik” dedi. Altaylı, Özcan ile Hablemitoğlu’nun görüşmesi için aracılık yaptığı iddialarını reddederek, “Özcan’ı Hablemitoğlu ile görüştürmek gibi bir girişimim olmadı” dedi. Altaylı, ayrıca, Hablemitoğlu ve Özcan’ın, Şıvgın’ın ofisinde görüştüğünü öğrendiğini ancak tarihi anımsamadığını iddia etti.