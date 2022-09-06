Abdullah Gül’ün ‘adaylığına’ destek çağrısı yaptı: ‘Bence Erdoğan’ı destekleyenler bile…’

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2023’te yapılması planlanan seçimde aday olması tartışmasına değindi.

Hakan, “Karşı da değilim. Taraftar da değilim. Nötrüm” dedi ve şunları yazdı:

“Bana ne? İster olur ister olmaz. Zerre umurumda değil. Ben sadece siyasi izan sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin, Abdullah Gül’ü Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarmayı aklının ucundan bile geçirebilmesine şaşıran biriyim.

Olmaz kardeşim olmaz. Gül’ü Erdoğan’ın karşısına çıkarırsan... Erdoğan yüzde 65 ile kazanır. Bu benim iddiam da değil. Bütün anketlerin haykırdığı en yalın gerçek.

İşin tam bu noktasında herkesin aklına gelebilecek soruyu soralım:

Madem öyle... Erdoğan’ı destekleyenler, neden Abdullah Gül’ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar?

Buna verecek bir cevabım yok. Bilmiyorum. Ben onların yerinde olsam Gül’ün adaylığına Fehmi Koru’dan bile daha fazla gaz veririm.

Erdoğan’ı destekleyenler neden böyle yapmıyorlar?

Bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor: Erdoğan’ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi acaba?”