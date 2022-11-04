Abdullah Gül'e yakın isimden uyarı: 'İktidar tarihi bir kez daha tekerrür ettirmeye hazırlanıyor'

Abdullah Gül'e en yakın isimlerden Fehmi Koru seçim anketlerini değerlendiren bir yazı yazdı.

Koru, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz tüm kozlarını oynamadan toparladığını belirtirken, 6'lı Masa'nın geri düşmeye başladığını söyledi.

Koru'nun Altılı Masa'yı eleştirdiği yazısının bir bölümü şu şekilde;

CHP’liler hala “Bu iktidar gidici, muhalefet olarak kimi aday göstersek seçilir” demeye devam etsinler; araştırmaya yansıyan gerçek güncel tablo onları haklı çıkaracağa benzemiyor.

Daha henüz iktidar cephesi kullanabileceği bütün kozları sahneye sürmediği halde durum bu.

Konuyu bu boyutuyla kimle konuşsam, bana da, yukarıda sorduğum “Peki de, iktidar neden derhal seçime gitmiyor?” sorusu yöneltiliyor.

Cevabım aylardan beri aynı: Millet İttifakı’nın adayının kesinleşmesini ve bir yanlış ismin aday gösterilmesini bekliyor iktidar.

Israrla beklenilen bazı isimler var, onlardan biri aday ilan edildiğinde, AK Parti ile ortağı MHP, TBMM’ye seçim tarihini erkene alma teklifini getirebilir.

“Muhalefetten oy alamadan teklifi Meclis’ten geçiremezler” diyenler çıkıyor. Muhalefet isteyip durduğu erken seçim kararına karşı çıkabilir mi? Diyelim ‘6’lı masa’ teklife karşı çıktı; kapatılma tehdidi altındaki HDP Meclis’e yeniden güçlü bir grup taşıma ihtimalini önemseyip destek verebilir.

Siyaset bu.

Referandum bahanesiyle AK Parti heyetinin HDP’yi ziyaretinin ve yakınlaşma girişiminin altında böyle bir niyet bile yatıyor olabilir.

Güncel tablo bu ve CHP lideri Londra’da. Sebeb-i ziyareti, iktidar değiştiğinde ihtiyaç duyulacak temiz parayı şimdiden bulmak imiş…

Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Süleyman Demirel, böyle durumlarda, “Doğmamış çocuğa don biçilmez” derdi.

Zaten o sayede yedi kez gitti-geldi ve sonunda cumhurbaşkanı da olabilmişti rahmetli.

Atı alan Üsküdar’ı geçmişti bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde -2018’de-; tarihi bir kez daha tekerrür ettirmeye hazırlanıyor iktidar…