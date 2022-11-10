Abdullah Gül'den Atatürk paylaşımı... Hareketi dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde ulusal bayramlar için verilen resepsiyonlara ve 10 Kasım merasimlerine 'rahatsızlanmasıyla' katılmayan veya törenleri çeşitli gerekçelerle iptal etmesiyle bilinen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gül paylaşımında “Vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hürmet ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi. Paylaşımın yoruma kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Gül yıllar sonra mesaj paylaştığında sosyal medyada binlerce kullanıcıdan yanıt gelmişti.